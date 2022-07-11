Москва, 11 июля, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Курсы рубля заметно укрепился по отношению к доллару и евро по итогам торгов в понедельник, 11 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 58,90 рубля, что на 2 рубля 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день упал на 3 рубля 12 копеек и к закрытию составил 59,23 рубля.