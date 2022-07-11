11 июля 2022 | Время чтения 6 мин

В условиях, когда вся архитектура безопасности в Европе полностью расшатана в связи с ситуацией на Украине, к чему не в последнюю очередь причастен Брюссель, ЕС теперь подливает масло в огонь на Балканах. Официальный Брюссель уже продолжительное время пассивно наблюдает, как Болгария буквально насилует и дестабилизирует соседнюю Македонию.

Татьяна Стоянович, , 23:54 — REGNUM Массовые демонстрации в столице Македонии Скопье продолжаются со 2 июля. Граждане протестуют против намерения властей согласиться с инициативой Франции по разрешению спора с Болгарией вокруг положения болгарского национального меньшинства в стране, македонского языка и прочтения македонской истории. Ранее власти в Скопье согласились переименовать страну в Северную Македонию для того, чтобы удовлетворить требования второго соседа — Греции, которая не давала согласия на прием Македонии в НАТО и ЕС. Когда казалось, что самый болезненный компромисс остался позади, македонцы получили новый ультиматум со стороны Софии.

Северная Македония Иван Шилов © ИА REGNUM

О вариантах выхода Македонии из политического тупика ИА REGNUM рассказывает историк и соучредитель Фонда содействия русско-македонским отношениям Мария Третьякова.

Расскажите, пожалуйста, о причинах, которые вызвали бурю негодования среди македонских граждан. Ведь французская инициатива направлена на разблокировку переговоров о присоединении Македонии к ЕС, а это внешнеполитическая цель Скопье.

Протесты являются выражением недовольства македонских граждан в связи с крайне оскорбительными и по сути фашистскими предложениями ЕС по поводу условий начала вступительных переговоров. Последние четыре года можно было наблюдать рост ненависти в двух обществах и резкое обострение двухсторонних отношений между Болгарией и Македонией. Спровоцировано было это недемократичной, неразумной и анахроничной позицией болгарского руководства, которое, вдохновившись успехами Греции по переименованию страны на пути ее евроатлантической интеграции в 21-м веке, добилась переименования целого народа вопреки его воле, выраженной на общенародном референдуме. Еще тогда очень показательным было заявление греческого МИД, суть которого сводилась к тому, что македонцы никогда не вступят в ЕС как македонцы. Совершенно очевидно, что в проталкивании своих анахроничных и недемократических позиций в качестве общеевропейских Болгария действовала не в одиночку. Явно неслучайно, что болгарская позиция нашла отражение в непристойном предложении, поступившем именно со стороны традиционного союзника Греции — Франции, которая на данный момент председательствует в Совете ЕС.

Почему для македонцев неприемлема инициатива Франции?

Во французском предложении содержатся условия, не имеющие ничего общего с копенгагенскими критериями принятия новых членов в ЕС от 1993 г., которые, кстати, Македония выполнила давно. И вместо того, чтобы требовать и мотивировать балканские страны уважать фундаментальные права и свободы человека, демократические принципы и законы свободной рыночной экономики, и, самое главное, верховенство закона на Балканах, Совет ЕС в этот раз выступил с абсурдными, политически мотивированными и ревизионистскими условиями начала переговоров с Македонией. В их основе — условие, связанное с фактическим отказом от национальной идентичности македонского народа и самобытности македонского языка и культуры, а также целый перечень ревизионистских требований, касающихся исторических вопросов и их трактовок. Центральный из них касается оккупации Македонии монархо-фашистскими властями Болгарии во время Второй мировой войны, в связи с чем македонские власти должны изменить учебники с историческими фактами болгарской оккупации, заменяя ее на «администрацию». Таким образом, с предлагаемыми рамочными условиями македонская евроинтеграция вступает в бесконечный лабиринт, конец которого зависит только от пожеланий одного члена ЕС — Болгарии. Ситуация тупиковая: если Скопье примет данные требования, македонская евроинтеграция закончится только тогда, когда будут выполнены все пожелания Болгарии — поправки к конституции и принятие последующих мер, которые будут вести к постепенной ассимиляции и болгаризации македонцев. Более того, данные требования позволяют чужому государству вмешиваться во внутренние дела Македонии, увеличивать политическое влияние на внутренние процессы в стране путем постоянного политического шантажа, которому будет подвергнута страна.

Основное условие начала переговоров — внесение болгар в Конституцию страны в качестве народа, проживающего на территории Македонии. Речь идет о примерно 3000 этнических македонцев, в свое время получивших болгарские паспорта по экономическим соображениям, что, в свою очередь, открывает еще один опасный ящик Пандоры для страны. Ведь в случае принятия французской переговорной рамки, подрываются суверенитет и независимость Македонии или, точнее, то, что от них осталось. Фактически дан зелёный свет реализации болгарских экспансионистских территориальных устремлений времен XIX–XX вв., потому что принятие этого условия откроет путь к федерализации страны и ее будущему разделу между Албанией и Болгарией. Таким образом болгарские требования, отраженные в непристойном предложении Франции, славящейся своими историческими заявлениями о равноправии и равенстве, буквально толкают Македонию в бездну. К тому же создается прецедент, который может быть использован в отношении других стран — кандидатов на вступление в ЕС.

Македония Istanbul-visit.com

Какую сторону в македонско-болгарском конфликте, на ваш взгляд, занимает Брюссель? Можно ли положиться на то, что в итоге руководство Евросоюза добьется смягчения требований, сформулированных болгарской стороной?

В условиях, когда вся архитектура безопасности в Европе полностью расшатана в связи с ситуацией на Украине, к чему причастен официальный Брюссель, ЕС теперь подливает масло в огонь на Балканах. Официальный Брюссель уже продолжительное время пассивно наблюдает, как Болгария буквально насилует и дестабилизирует своего соседа в регионе, в котором ситуация и без того накалена до предела. И в условиях, когда граждане ЕС имеют право выбирать свой пол, Брюссель принимает условия Болгарии, ограничивающие природное право македонцев на национальную идентичность.

Флаг ЕС Pixabay.com

При этом все это время в ЕС молчаливо наблюдают за дерзким отказом Болгарии выполнить 14 судебных решений Европейского суда по правам человека в пользу македонского меньшинства, исторически проживающего на территории Болгарии, в Пиринской Македонии в частности. Просто сюрреалистическая ситуация. Именно до такой степени деградировали европейские ценности в самом ЕС, который предпочитает не замечать формы неофашизма не только на Украине против русскоговорящих, но и в своих границах, например, в Каталонии, а также в Болгарии и Греции, а теперь и в Македонии против самих македонцев.

Какие, по вашему мнению, существуют варианты выхода из этого кризиса?

В данный момент есть два сценария развития политической ситуации. Первый — капитулянтский. Македонское правительство, которое под давлением массовых народных протестов не решилось принять предложение Франции и перекинуло ответственность за его принятие на парламент Македонии, пробует протолкнуть принятие переговорной рамки незаконным путем, например, подкупом депутатов для достижения простого большинства. Таким образом, принятые рамочные условия начала переговоров создадут возможность созыва первой межправительственной конференции ЕС — Македония, но не начало переговоров. Последние начнутся только после внесения поправок в конституцию Македонии и включения болгар в качестве, по сути, государствообразующего народа. Это на данный момент маловероятно, так как требуется большинство в две трети голосов, но, по всей видимости, будет вопросом времени.

Второй сценарий — правительство под давлением протестующих и оппозиции отказывается от предлагаемых условий начала переговоров с ЕС и уходит в отставку. Новое правительство из широкой оппозиционной коалиции в условиях создания нового баланса сил в Европе и мире и в более благоприятной для себя политической обстановке начинает вступительные переговоры без шантажа и дополнительных требований, навязанных Болгарией.