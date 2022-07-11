Бухарест, 11 июля, 2022, 20:20 — ИА Регнум. В ряде регионов Румынии зафиксирован рекордно низкий уровень воды в реке Дунай. Об этом 11 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По словам специалистов, указанная ситуация сложилась по причине жаркой погоды, установившейся на юго-западе и в ряде центральных регионов страны. Наиболее критическая ситуация сложилась в уездах Калафат и Олт, где было полностью прекращено судоходство по Дунаю.

Местные власти рассматривают возможность выделения дополнительных средств для борьбы с засухой.

Напомним, ранее из-за резкого повышения температуры воздуха на грани исчезновения оказалось озеро Мофтину-Мик в Национальном природном заповеднике Сату-Маре.