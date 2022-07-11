Бухарест, , 20:19 — REGNUM Крупнейшая дорожно-строительная компания Румынии UMB объявила о полной остановке работ по созданию Трансильванской автомагистрали A3 на северо-западе страны. Об этом 11 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Румыния PavelD

По предварительным данным, причиной такого решения стало отсутствие регулярного государственного финансирования.

«Государство игнорирует соответствующие выплаты, поэтому мы оставляем за собой право игнорировать государственный заказ», — заявил глава UMB Доринел Умбрэреску.

В результате решения компании ремонт шоссе международного значения, связывающего Румынию с Венгрией, как часть масштабного проекта, был отложен на неопределенный срок.