Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 11 июля, 2022, 20:14 — ИА Регнум. На Ямал из Северодонецка эвакуировали 90-летнюю женщину. Она рассказала журналистам «Ямал-Медиа», как попала под обстрел украинского штурмовика и четыре месяца пряталась в подвале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Нина Сухач сейчас живёт у дочери в ямальском городе Ноябрьске. На днях 90-летнюю женщину вывезли из Северодонецка (ЛНР). Сначала знакомый водитель вывез её к границе, где её встретили родственники. Из Воронежа Нина Сухач самолётом добралась до Тюмени, до Ноябрьска — на поезде.

Она рассказала, как четыре месяца пряталась от обстрелов в подвале спорткомплекса в Северодонецке. Родственники не могли с ней связаться с начала мая. Свою бабушку ямальцы обнаружили в сюжете, который вышел на телевидении.

Нина Сухач пережила оккупацию в Великую Отечественную войну. И не могла представить что снова будет прятаться по подвалам. Теперь не от немецких снарядов, а украинских. В её квартире были выбиты окна и двери. Как-то раз она пошла уличный туалет и попала под пулемётный огонь украинского штурмовика.

«Со своим радикулитом и с возрастом, как я могла со страха нагнуться. Он прошил этот женский туалет. На меня труха посыпалась», — вспоминает Нина Сухач.

Ямал, Крайний Север — даже не помышляла так далеко забираться, говорит пожилая женщина. Сейчас Нине Сухач оформляют российское гражданство и собирают документы для получения пенсии.