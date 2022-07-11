Москва, 12 июля, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Перенос боевых действий в восточную часть Черноморской акватории маловероятен. Об этом ИА REGNUM 11 июля заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь) Учения со стрельбами в Черном море

«Я думаю, угрозы переноса боевых действий в восточную часть черноморской акватории нет, потому что сейчас Босфор перекрыт. Это Турция сделала согласно доктрине Монтрё, подписанной еще в 1930-е годы», — заявил эксперт.

Выполняя положения этой конвенции, Турция не дала возможности насытить Черное море кораблями стран НАТО и США, подчеркнул политолог.

У Черноморского флота РФ, несмотря на гибель флагмана — ракетного крейсера «Москва», есть большое преимущество, даже несмотря на то, что есть еще два потенциально враждебных флота — Румынии и Болгарии. Это не считая Турции, которая хоть и состоит в НАТО, но не поддерживает позицию Запада, не вводит санкции и не вмешивается в конфликт, не считая поставок Байрактаров, пояснил Дандыкин.

«ВМС Болгарии и Румынии не столь существенны и масштабны, чтобы контролировать восточную часть Черного моря», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее ВС РФ оставили остров Змеиный.