Берлин, , 00:53 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Македонии принять предложение Франции по устранению возражений Болгарии, после чего переговоры о вступлении Македонии в ЕС смогут продолжиться. Об этом Шольц заявил 11 июля.

Олаф Шольц OSCE Parliamentary Assembly

По словам политика, это будет важным шагом, который приблизит Северную Македонию к ЕС.

Шольц добавил, что он понимает македонский народ, который сомневается в том, что новое соглашение действительно откроет путь для вступления Северной Македонии в ЕС.

«Будут и другие препятствия, которые нужно преодолеть. Но я вам говорю: мы вместе решим задачи, которые стоят перед нами. Потому что мы хотим, что вы стали членом ЕС», — процитировал портал «Косово онлайн» слова Шольца.

Шольц напомним, что компромиссы иногда подразумевают болезненные уступки.

«Евросоюз состоит из ежедневных компромиссов. Но я убежден, что компромиссы в итоге ведут к прогрессу и делают нас сильнее», — отметил канцлер Германии.

Напомним, что в Скопье уже восьмой день продолжаются акции протестов против предлога Франции по решению конфликта между Болгарией и Северной Македонией, который македонские граждане считают «болгарским ультиматумом». Болгария требует от своего соседа внести гарантии прав болгарского национального меньшинства в конституцию.