Вашингтон, 11 июля, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Фанаты Marvel разделились во мнениях по поводу новой картины кинокомпании «Тор: Любовь и гром». Об этом 11 июля сообщает портал GamesRadar.

Кадр из трейлера фильма «Тор: Любовь и Гром»

После того, как фильм вышел в широкий прокат, в соцсетях начались бурные дискуссии по его поводу. Как отмечает издание, некоторые поклонники студии всерьёз заявили, что картина «Тор: Царство тьмы», считавшаяся худшим фильмом в серии о Торе, лучше ленты «Тор: Любовь и гром». При этом другие фанаты так же всерьёз считают новый кинокомикс лучшим фильмом расширенной киновселенной Marvel.

«Веселое, динамичное и занимательное приключение», — охарактеризовала фильм пользовательница RositaSwen, отметив, что это её любимый фильм о Торе и «один из лучших фильмов четвёртой фазы (киновселенной Marvel — ИА REGNUM)».

«Тор: Любовь и гром — лучший фильм MCU», — заявил Reimaginecp.

«Тор: Царство тьмы» лучше, чем «Тор: Любовь и гром». И мне понравился «Тор: Любовь и Гром», — такое противоречивое мнение высказал NotIdealGaming

Ранее ИА REGNUM сообщило, что фанаты раскритиковали Marvel за качество спецэффектов картины, поклонники студии отметили, что они не соответствуют бюджету проекта. При этом ранее СМИ сообщили о жалобах 3D-аниматоров на Marvel, которые на форуме Reddit уже несколько месяцев рассказывают о сложностях работы с компанией.