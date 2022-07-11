Москва, 11 июля, 2022, 19:39 — ИА Регнум. С 7 по 10 июля в московском парке Горького в третий раз прошел форум «Российская креативная неделя» (Russian Creative Week, RCW), объединивший представителей всех креативных индустрий страны, власти и бизнеса. Как сообщают организаторы, за эти дни форум посетили 350 000 человек. Онлайн-трансляции посмотрели свыше 10 миллионов людей, было проведено 350 мероприятий при участии 1300 спикеров. На «Российскую креативную неделю» приехали представители из 62 регионов.

Russian Creative Week

На пленарном заседании «Новое время — новые правила креативного сектора» представители творческих отраслей и власти обсудили гарантии от государства для креативных индустрий, импортозамещение и точки роста и пришли к выводу, что наступило время самых широких возможностей для всех креативных индустрий. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что администрация президента и правительство РФ ведут переговоры о создании межведомственной структуры — проектного офиса для координации работы всех креативных индустрий, но ключевые предложения должны поступить от представителей творческих отраслей в итоговой резолюции «Российской креативной недели».

«Возможность развития креативных индустрий строится на нескольких вещах, — отметил Кириенко. — Она требует вызова и он у нас есть. Она требует базовой системы подготовки и образования, и российская система образования, науки такую опору дает. Она требует фундаментальной культурной основы — мало стран в мире, которые имеют такую историю культуры. И она требует творческо-предпринимательской активности и воли. И с этим у нас тоже все хорошо. Вся эта совокупность у нас сегодня есть. Поэтому вызов огромный, это правда, но и возможности невероятные. Россия сегодня — по-настоящему страна возможностей».

На выездном заседании комиссии Госсовета по направлению «Культура» «О мерах по обеспечению устойчивости креативных индустрий в современных условиях» были выявлены ключевые точки роста и устойчивости креативного предпринимательства в регионах и необходимость создания межведомственного проектного офиса, который бы обеспечил коммуникацию между всеми креативными индустриями. Начальник управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета «Российской креативной недели» Сергей Новиков отметил, что быстро растущие креативные отрасли могут привнести мощный вклад в экономику каждого региона, для этого нужно создать условия и инструментарий. «Нужно найти формат межведомственной точки координации, оптимальную организационно-правовую форму. Вряд ли мы хотим создать Министерство креативных индустрий, нужно выбрать наиболее подходящую под задачи общественно-правовую форму».

Как итог заседания отраслевых гильдий «Российской креативной недели» в сентябре в Госдуме заработает специальная площадка, объединяющая разные комитеты для продвижения законодательных инициатив в сфере креативных индустрий.

Работу павильона Created in Moscow открыл мэр Москвы Сергей Собянин, который подчеркнул, что правительство города продолжит поддерживать креативные индустрии в условиях санкций и новых вызовов. Так, в Москве сети кинотеатров получили гранты на продвижение и прокат отечественных фильмов. В технопарках создается система креативных технопарков. «Два из них получили статус. Около пяти площадок подали заявки. Мы над ними работаем», — рассказал мэр.

В павильоне «Образование в креативных индустриях» министр Валерий Фальков поддержал идею стажировки студентов технических вузов в творческих учебных заведениях для повышения креативности и предложили организовать большую встречу отраслевых гильдий «Российской креативной недели» с представителями вузов на площадке РГУ им. А. Н. Косыгина. Важным вызовом для сферы образования является большой запрос от креативных индустрий на кадры, которые будут обладать и знаниями в одной или нескольких творческих отраслей, и предпринимательскими навыками. Свои обновленные программы с учетом запроса от бизнеса презентовали колледжи и школы — теперь им предстоит пройти проверку на практике.