Хельсинки, , 19:31 — REGNUM Игра Stumble Guys, клон Fall Guys: Ultimate Knockout, выпущенная финским издателем Kitka Games, возглавила первое место чартов App Store. Информация об этом появилась 11 июля на сайте Mobilegamer. biz.

Fall Guys: Ultimate Knockout Иван Шилов ©ИА REGNUM

Stumble Guys скачали более 163 миллионов раз, а с момента запуска она заработала $21,5 млн. Разработчик также утверждает, что ежедневно игру скачивает около 18 миллионов игроков.

Напомним, что Fall Guys, выпущенная в 2020 году, 21 июня 2022 года стала бесплатной. И за первые две недели число игроков повысилось до 50 миллионов.

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