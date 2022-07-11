Вологда, , 19:31 — REGNUM В Вологодской области у двух призывников выявили ВИЧ-инфекцию, пишет газета Шекснинского района «Звезда».

Призывник Mil.ru

По данным издания, за последние пять лет число заразившихся в муниципалитете выросло почти в 2 раза. Появились семейные пары с общим диагнозом, есть и инфицированные подростки. В 60% случаев диагноз ставят людям в возрасте от 17 до 35 лет.

В целом на Вологодчине за полгода врачи выявили 184 новых случая вируса иммунодефицита человека. Более чем в половине случаев заражение произошло половым путем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени выявили ВИЧ у двух 85-летних женщин.