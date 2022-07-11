София, 11 июля, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Тысячи пассажиров были эвакуированы из центральных терминалов главного аэропорта столицы Болгарии Софии в связи с сообщением о якобы заложенном в одном из залов ожидания взрывном устройстве. Об этом 11 июля сообщает БТВ.

Publicdomainpictures.net В аэропорту

По предварительным данным, сигнал тревоги поступил в 16:04 по местному времени. Неизвестный человек, позвонивший на общий номер службы спасения, заявил о намерении «дестабилизировать работу воздушной гавани Софии». Других подробностей об инциденте не приводится.

Сообщается, что прибывшие на место вызова саперы и кинологи опасных предметов не обнаружили.