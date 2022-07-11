Токио, 11 июля, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Японская корпорация Sony закрыла сделку по покупке студии Haven. Информация об этом появилась 11 июля на странице PlayStation в Twitter.

Steve Maw Sony

Студия Haven основана продюсером Джейд Рэймонд, которая возглавляла разработку первых частей Assassin’s Creed, а также помогала запустить первую Watch Dogs. Теперь она будут работать над дебютным проектом для PlayStation 5.

Напомним, что в марте 2022 года Sony объявили о покупке студии. До этого Sony и Haven сотрудничали, как внешние партнеры.