Москва, , 19:26 — REGNUM Едва ли Украина будет способна организовать контрнаступление на освобожденные Россией территории. Об этом 11 июля заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, заявления о готовящихся контратаках со стороны Киева являются не более чем попытками украинской стороны хоть как-то сгладить свои провалы на фронтах.

«Это стремление перекрыть все те неудачи Украины, которые мы наблюдали на протяжении последних недель», — сказал Ходаковский.

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