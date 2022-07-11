Москва, 11 июля, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Едва ли Украина будет способна организовать контрнаступление на освобожденные Россией территории. Об этом 11 июля заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, заявления о готовящихся контратаках со стороны Киева являются не более чем попытками украинской стороны хоть как-то сгладить свои провалы на фронтах.

«Это стремление перекрыть все те неудачи Украины, которые мы наблюдали на протяжении последних недель», — сказал Ходаковский.