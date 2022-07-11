Магнитогорск, Челябинская область, 11 июля, 2022, 19:20 — ИА Регнум. В Магнитогорска Челябинской области сотрудница местного аэропорта подозревается в мошенничестве на общую сумму 2,5 млн рублей. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

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По данным следователей, женщина фиктивно трудоустроила в компанию свою дочь. Там она числилась с марта 2016 года по январь 2019-го и получала зарплату.

Теперь в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Ей грозит до шести лет колонии.