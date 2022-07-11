Чебоксары, 11 июля 2022, 19:20 — REGNUM Чувашия, Татария и Ульяновская область укрепляют добрососедские отношения на самом высоком уровне. В последнее время частоту поездок глав регионов друг к другу можно охарактеризовать кратко: «такого никогда прежде не было». Только с начала июля Олег Николаев и Рустам Минниханов общались уже дважды: сначала глава Татарии приехал к коллеге на открытие мемориала, посвящённого строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Козловском районе Чувашии, затем руководитель Чувашии поехал к старшему товарищу — на чувашский праздник «Уяв», который прошёл в село Сиктерме-Хузангаево, родине чувашского народного поэта Петра Хузангая.

Главы регионов в чувашской национальной одежде на празднике чувашской культуры «Уяв»
Главы регионов в чувашской национальной одежде на празднике чувашской культуры «Уяв»
Tatarstan.ru

Гостей на традиционном празднике чувашской культуры было много — около 10 тыс., как сообщила пресс-служба главы РТ. Помимо вышеназванных, на празднике гуляли губернатор Ульяновской области Алексей Русских, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, его товарищ-коммунист Павел Грудинин, депутаты Госдумы, спикеры региональных парламентов.

«Татарстан является родиной многих известных деятелей национальной культуры и искусства, — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Госсовета Чувашии, президент федеральной национально-культурной автономии чувашей России Леонид Черкесов. — Просветитель чувашского народа Иван Яковлев родился в Татарстане. Первая чувашская газета «Хыпар» в 1906 году была издана в Казани. Первый спектакль на чувашском языке был поставлен в столице Татарстана».

Черкесов отметил, что республика и сегодня является одним из важнейших центров развития чувашской национальной культуры и традиций. Организаторы праздника «Уяв» воссоздали быт чувашских крестьянских домов разных исторических эпох. За несколько месяцев на окраине села выстроили десятки объектов — концертные и выставочные площадки, спортивные сооружения, разбили парк отдыха.

Строительство продолжится и после праздника. В настоящее время возводится крепость «Новый Сувар». Именно в этих местах проживали предки современных чувашей — сувары, которые были одним из крупнейших племен средневекового государства Волжская Булгария.

Кстати, в честь этого исторического факта на «Уяве» чеканили памятную монету. Кульминацией праздника стал большой красочный хоровод с исполнением старинных песен, в который вовлекался каждый участник торжества. Этот традиционный яркий элемент выступает символом объединения людей на основе народных традиций.

Гости и посетители мероприятия смогли осмотреть национальные подворья, посвященные обычаям и традициям чувашского народа. Для них также провели мастер-классы по различным народным промыслам.

Спикер Госсовета Чувашии подчеркнул, что добрососедские отношения двух регионов проявляются не только в празднествах: продолжается активное сотрудничество с коллегами из Госсовета РТ.

«В ближайшее время подпишем новое соглашение о сотрудничестве. А в сентябре проведем выездное заседание двух парламентов в Дрожжановском районе Республики Татарстан. Обсудим вопросы развития языка, культуры, традиций чувашского и татарского народов», — поделился совместными планами Леонид Черкесов.

В знак уважения и благодарности за поддержку чувашей он вручил своему коллеге, председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину чувашский национальный костюм шупӑр.

Леонид Черкесов подарил Фариду Мухаметшину чувашский национальный костюм шупӑр
Леонид Черкесов подарил Фариду Мухаметшину чувашский национальный костюм шупӑр
Пресс-служба Госсовета Чувашии

В празднике «Уяв» участвовали около 100 чувашских народных исполнителей и этнографических ансамблей из Чувашии, Татарии, Ульяновской, Самарской, Пензенской и Челябинской областей, Дагестана, Бурятии, Хакасии, Санкт-Петербурга. На празднике присутствовали руководители национально-культурных автономий чувашей из 15 регионов страны.