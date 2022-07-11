Чебоксары, 11 июля, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Чувашия, Татария и Ульяновская область укрепляют добрососедские отношения на самом высоком уровне. В последнее время частоту поездок глав регионов друг к другу можно охарактеризовать кратко: «такого никогда прежде не было». Только с начала июля Олег Николаев и Рустам Минниханов общались уже дважды: сначала глава Татарии приехал к коллеге на открытие мемориала, посвящённого строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Козловском районе Чувашии, затем руководитель Чувашии поехал к старшему товарищу — на чувашский праздник «Уяв», который прошёл в село Сиктерме-Хузангаево, родине чувашского народного поэта Петра Хузангая.

Tatarstan.ru Главы регионов в чувашской национальной одежде на празднике чувашской культуры «Уяв»

Гостей на традиционном празднике чувашской культуры было много — около 10 тыс., как сообщила пресс-служба главы РТ. Помимо вышеназванных, на празднике гуляли губернатор Ульяновской области Алексей Русских, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, его товарищ-коммунист Павел Грудинин, депутаты Госдумы, спикеры региональных парламентов.

«Татарстан является родиной многих известных деятелей национальной культуры и искусства, — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Госсовета Чувашии, президент федеральной национально-культурной автономии чувашей России Леонид Черкесов. — Просветитель чувашского народа Иван Яковлев родился в Татарстане. Первая чувашская газета «Хыпар» в 1906 году была издана в Казани. Первый спектакль на чувашском языке был поставлен в столице Татарстана».

Черкесов отметил, что республика и сегодня является одним из важнейших центров развития чувашской национальной культуры и традиций. Организаторы праздника «Уяв» воссоздали быт чувашских крестьянских домов разных исторических эпох. За несколько месяцев на окраине села выстроили десятки объектов — концертные и выставочные площадки, спортивные сооружения, разбили парк отдыха.

Строительство продолжится и после праздника. В настоящее время возводится крепость «Новый Сувар». Именно в этих местах проживали предки современных чувашей — сувары, которые были одним из крупнейших племен средневекового государства Волжская Булгария.

Кстати, в честь этого исторического факта на «Уяве» чеканили памятную монету. Кульминацией праздника стал большой красочный хоровод с исполнением старинных песен, в который вовлекался каждый участник торжества. Этот традиционный яркий элемент выступает символом объединения людей на основе народных традиций.

Гости и посетители мероприятия смогли осмотреть национальные подворья, посвященные обычаям и традициям чувашского народа. Для них также провели мастер-классы по различным народным промыслам.

Спикер Госсовета Чувашии подчеркнул, что добрососедские отношения двух регионов проявляются не только в празднествах: продолжается активное сотрудничество с коллегами из Госсовета РТ.

«В ближайшее время подпишем новое соглашение о сотрудничестве. А в сентябре проведем выездное заседание двух парламентов в Дрожжановском районе Республики Татарстан. Обсудим вопросы развития языка, культуры, традиций чувашского и татарского народов», — поделился совместными планами Леонид Черкесов.

В знак уважения и благодарности за поддержку чувашей он вручил своему коллеге, председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину чувашский национальный костюм шупӑр.

Пресс-служба Госсовета Чувашии Леонид Черкесов подарил Фариду Мухаметшину чувашский национальный костюм шупӑр

В празднике «Уяв» участвовали около 100 чувашских народных исполнителей и этнографических ансамблей из Чувашии, Татарии, Ульяновской, Самарской, Пензенской и Челябинской областей, Дагестана, Бурятии, Хакасии, Санкт-Петербурга. На празднике присутствовали руководители национально-культурных автономий чувашей из 15 регионов страны.