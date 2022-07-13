13 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Иван Коновалов, , 17:58 — REGNUM Ровно 30 лет назад музыкант Анатолий Крупнов, известный как основатель группы «Черный обелиск», написал песню «Я остаюсь». Это был тревожный 1992 год, невозможно было представить, чем ты будешь ужинать, не говоря уже о том, что произойдет через неделю. Однако и в то время были люди, которые, несмотря на все тяготы жизни, выбирали Родину вместо мифического комфорта заграницы. История повторяется. Сегодня Гарик Сукачев увековечил голос Крупнова и, собрав 20 отечественных музыкантов, заявил: «Я остаюсь».

Гарик Сукачев Марина Каширская © ИА REGNUM

Мне 18 лет, и сейчас я нахожу твердую связь между тем, 1994-м годом, когда вышла эта песня, и моим настоящим, 2022-м. Как только началась спецоперация, в юношеских кругах говорливое большинство, само того не подозревая, напевало под нос первый куплет песни, уверенное в том, что хуже быть и не может. «А мы опять стоим и в трюме вода / И ты опять твердишь, что надо бежать / И ты опять твердишь, что надо туда / Где не качает, сухо и есть чем дышать». Мое поколение твердо убеждено в том, что, пройдя через такие классические проблемы, как недопонимание со стороны взрослых или расставание с возлюбленным, и, соответственно, «проработав» эти ситуации с психологом, обрело опыт жизни. Мы избалованы миром, его изолированностью от реальных проблем. Он искушает, и как только наступает время судьбоносных решений — мы сдаем позиции, будучи уверены в том, что можем вернуть прошлое и при этом не восстанавливать с ним связь. Мы отреклись от истории и от старших, гордо подняли голову и наивно поверили в легкость бытия.

Гарик Сукачев Цитата из видео «Я остаюсь 2022 новый сильный клип Гарик Сукачев на песню Анатолия Крупнова»

Настал 2022 год. Время перемен. Тот, кто опустил подбородок пониже, поджал хвост и, воспользовавшись правом несовершеннолетия, свинтил в ближайшую заграницу избегать проблем, — остается жить прошлым. Такие люди оставили себя наедине с собой. Проект Гарика Сукачева «Я остаюсь» посвящен другому молодому поколению: тем, кто еще боится, сомневается, но в силу разных причин до сих пор дома. Этим молодым людям Крупнов еще 30 лет назад посвятил следующие строчки: «Но ведь и здесь есть шанс, пускай один из десяти / Пусть время здесь вперед не мчится — ползет / И пусть остаться здесь сложней, чем уйти / Я все же верю, что мне повезет / Но я, я остаюсь / Там, где мне хочется быть / И пусть я немного боюсь / Но я, я остаюсь».

Меня и Гарика Сукачева разделяют два поколения, но он нашел способ, как послать слова песни «Я остаюсь» молодым и пригласить их к разговору. Для беседы на равных нам, молодому поколению, нужна только одна вещь — приятная картинка. К качеству привыкаешь, и чем выше оно становится, тем сложнее снизить планку. Пускай многим уже приедается вылизанная поп-культура, но правила таковы, что она до сих пор руководит миром и выстраивает с ним диалог. Только так мы можем почувствовать, что нас понимают. Проект Гарика Сукачева — своего рода презентация тех музыкантов, как старой закалки, так и молодой, которые готовы противостоять либерально-пропагандистким лозунгам Моргенштерна* (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) или рэпера Face, призывающих к раздробленности, отречению от Родины и исключительному эгоизму через качественную музыку и картинку. Я верю, что 62-летний Гарик Сукачев, а вместе с ним Сергей Шнуров, Владимир Шахрин, Олег Гаркуша, Евгений Маргулис, Андрей Князев, Хаски (Дмитрий Кузнецов) и вся «великолепная двадцатка» восстановят равновесие.