Москва, 11 июля, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Заявления украинской стороны о готовящемся наступлении на освобожденные Россией территории являются попыткой Киева показать хоть какой-то результат Западу. Об этом 11 июля заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, все освобожденные Россией территории, будь то Херсонская и Запорожская области или ДНР и ЛНР «прикрыты со спины», поэтому не стоит ждать что атаки Украины, если такие начнутся, увенчаются успехом.

«Украина хочет показать какой-то результат перед Западом, чтобы поток западной помощи не прекратился. Полагаю, что прямая установка Запада — это победить военным способом», — сказал Ходаковский.