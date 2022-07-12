Аляска, США, , 15:38 — REGNUM Экоактивисты в США подняли тревогу после того, как Бюро по управлению ресурсами открыло обсуждение предполагаемого проекта бурения нефтяных скважин в Арктике. По утверждению общественных деятелей, это создаст опасную «углеродную бомбу» и поставит под угрозу нетронутую экосистему, если получит одобрение федерального правительства. Об этом сообщает американское информационное агентство TruthOut.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Нефтяная компания ConocoPhillips предложила правительству проект по бурению и добыче нефти в национальном нефтяном заповеднике Аляски. Однако сотни государственных, местных и национальных экологических и коренных групп выступили против проекта.

«В случае одобрения нефтяной комплекс будет больше, чем любой другой предлагаемый нефтегазовый проект на землях нашей страны, и он представляет беспрецедентную угрозу для климата и биоразнообразия», — сказала директор по охране дикой природы Лиги дикой природы Аляски Кристен Миллер, отметив, что это противоречит предвыборным обещаниям президента Байдена.

«250 миллионов метрических тонн выбросов, которые возникнут в результате проекта, станут «углеродной бомбой», которая в течение ее 30-летнего срока службы будет эквивалентна годовым выбросам почти трети всех электростанций США, работающих на угле», — отметила Эллен Монтгомери, директор по общественным землям Environment America.

Ранее ИА REGNUM сообщало, новые предложения администрации президента США Джозефа Байдена о местах для добычи нефти противоречат его предвыборным обещаниям по климату и сокращению добычи полезных ископаемых.

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