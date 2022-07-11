Москва, 11 июля, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 548 от 28 июня 2022 года Федерация компьютерного спорта России снова аккредитована и наделена статусом общероссийской спортивной федерации по виду спорта «компьютерный спорт» сроком на 4 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля сообщают в пресс-службе ФКС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Киберспорт

Отмечается, что аккредитация действительна с 6 июля 2022 года. С её помощью ФКС России официально получает право развивать компьютерный спорт (киберспорт) на территории Российской Федерации.

«Мы намерены полностью оправдать оказанное нам доверие и продолжим активно развивать российский киберспорт в соответствии с утвержденными долгосрочными планами и рекомендациями Министерства спорта РФ», — говорит президент ФКС России Дмитрий Смит.

Добавим, что в предыдущий раз ФКС России была аккредитована на четыре года приказом Министерства спорта РФ №562 от 15 июня 2018 года.