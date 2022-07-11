Анкара, 11 июля, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает 11 июля канцелярия президента Турецкой Республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским», — указано в заявлении канцелярии на ее странице в Twitter.

Отмечено, что стороны обсудили ситуацию на Украине, затронув вопросы организации безопасных коридоров для экспорта зерна в Чёрном море.

Напомним, ранее Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого также обсуждались ситуация на Украине и безопасность судоходства в Чёрном море.