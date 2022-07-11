Москва, 11 июля, 2022, 19:01 — ИА Регнум. На данный момент наступательный потенциал Вооруженных сил России сосредоточен в Донбассе. Об этом 11 июля заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

По его словам, именно там сосредоточены наиболее боеспособные части украинской армии. Их окружение и уничтожение существенно ослабит киевский режим, считает военнослужащий.

«На юге характер войны был позиционный. Мы не рассматривали это направление как наступательное для нас. Сосредоточили весь наступательный потенциал в Донбассе, чтобы окружить наиболее боеспособную группировку украинской армии. Окружение этой группировки сильно ослабит украинскую армию», — сказал Ходаковский.