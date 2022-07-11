Вашингтон, 11 июля, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск начал постить мемы, высмеивая угрозы Twitter подать на него в суд за отказ от сделки по поглощению ценой в $44 млрд, сообщает 11 июля Reuters.

Steve Jurvetson Илон Маск

Маск написал на своей странице в Twitter, что компании следует раскрыть больше информации о ботах и спам-аккаунтах, прежде чем продолжать разговоры о продаже. Он также отметил, что если дело дойдет до суда, то компания проиграет, потому что именно в суде ее и обяжут предоставить эту информацию.

Серия твитов 11 июля стала первым публичным ответом Маска с тех пор, как он заявил об отказе от покупки, сославшись на то, что Twitter нарушила многочисленные положения соглашения о покупке.

Напомним, что акции Twitter упали на предварительных торгах после того, как Илон Маск отказался от сделки.