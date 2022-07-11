Тобольск, Тюменская область, , 18:55 — REGNUM В тюменском городе Тобольске 10 июля в подъезде жилого многоэтажного дома женщина оставила пятимесячного младенца, укутанного в полотенце. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Младенец

Личность матери малыша уже установлена. Ею оказалась 32-летняя тоболячка, которая пояснила, что оставила посидеть с сыном свою подругу. Ребёнок госпитализирован в педиатрическое отделение ОКБ № 3 города Тобольска. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, отмечают в пресс-службе регионального следственного управления.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля в тюменском городе Ишиме женщина на улице оставила восьмимесячного малыша. Личность гражданки до сих пор не установлена. Ребёнок госпитализирован в местную больницу.

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