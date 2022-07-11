Сыктывкар, , 18:55 — REGNUM В Коми сократили лимиты на добычу бурого медведя, сообщает правительство республики.

Охотники

Согласно новому указу главы региона, с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года охотники могут добыть на территории Коми 572 особи бурого медведя. В прошлый сезон квота составляла 633 особи.

Наибольшее число медведей можно будет добыть в Усть-Куломском (60 особей), Удорском (32) и Княжпогостском (31 особь) районах.

По данным минприроды Коми, в 2021 году в республике численность медведей снова сократилась, составив 3264 особи (годом ранее их число оценивалось в 3406 особей).

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области застрелили вышедшего к людям медведя.