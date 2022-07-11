Москва, 11 июля, 2022, 18:50 — ИА Регнум. На данный момент тактической задачей вооруженных сил России, совместно с ДНР и ЛНР является окружение украинской группировки войск в Донбассе. Об этом 11 июля заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«У нас тактическая задача замкнуть донбасскую группировку ВСУ. И пока мы продолжаем это делать. Сегодня взяли Григоровку, Богородичное на славянском направлении», — сказал Ходаковский.

По его словам, после освобождения территории Луганской Народной Республики российская армия не утратила свой наступательный потенциал и продолжает освобождать оккупированные Украиной территории.