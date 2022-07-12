Белград, , 00:45 — REGNUM Объединение всех сербов в одно государство невозможно, так как оно противоречит Дейтонскому соглашению. Об этом говорится в сообщении посольства США в Сербии, опубликованном 11 июля.

Балканы Captain Blood (русский вариант: Савин А. С.)

Так диппредставительство США отреагировало на интервью министра внутренних дел Александра Вулина газете «Политика».

"Дейтонское мирное соглашение сохраняет мир и стабильность. Все правительства и все президенты Сербии поддержали этот документ. Комментарий министра внутренних дел об объединении всех сербов в одно государство не соответствуют Дейтонскому соглашению и противоречат интеграции Сербии в европейские структуры», — говорится в сообщении посольства США в Сербии.

Напомним, что в интервью сербской газете Вулин заявил, что Балканы будут стабильным регионом, только если все сербы будут жить в одном государстве. По его словам, все конфликты на Балканах начинаются из-за дискриминации сербов.