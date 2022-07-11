Киев, 11 июля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Существует план возврата южных регионов Украины под контроль Киева, но они секретные, заявил 11 июля президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с премьером Нидерландов Мартином Рютте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Отвечая на вопрос журналистов о планах украинских военных на контрнаступление и сроках этих мероприятий, Зеленский отказался делиться деталями планов.

«Не читал интервью министра обороны. Могу сказать, что задание у всех наших военных — деоккупировать всю нашу территорию. Деталями тех или иных планов, если не против, делиться не буду», — сказал Зеленский.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете The Times заявил о том Киев собирает «миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием» для возвращения юга Украины.

Кроме того, вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала мирное население покидать подконтрольные России территории, так как украинская армия скоро начнёт контрнаступление.

На сегодняшний день российские военные освободили от укронацистов Херсонскую область, а также часть Запорожской и Харьковской областей.