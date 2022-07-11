Москва, , 18:44 — REGNUM Не следует преувеличивать масштабы украинской армии. Об этом 11 июля заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, заявления украинских политиков и высокопоставленных государственных деятелей о том, что численность вооруженных сил Украины немногим ниже 1 млн человек, не являются показателем мощи. Комбат отметил, что в любом подразделении украинской армии боеспособными можно назвать лишь треть от общей численности солдат, остальная часть зачастую даже не держала до этого оружия в руках.

«Украинские политики делают популистские заявления. Понятно, что у Украины есть ресурс, действовать они могут, но больше этот ресурс в цифрах, на бумаге, чем на деле», — сказал Ходаковский.

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