Москва, , 00:35 — REGNUM Немецкие министры — это смесь идеализма, непрофессионализма и слабого образования. Об этом ИА REGNUM 11 июля заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Фридрих Мерц Azchael

«Когда же немецкие министры бросились искать выход из сложившейся катастрофической ситуации с энергоресурсами, то оказалось, что реальность гораздо жестче всех их воздушных прожектов. Идеализм хорош только в сочетании с практичностью. А если он накладывается еще и на непрофессионализм и слабое образование, то это катастрофа», — заявил эксперт.

Точнее, пока преддверие катастрофы, полагает политолог.

Но скабрезное выступление депутата бундестага от ХДС Торстена Фрая — это не попытка предотвратит надвигающуюся катастрофу, а просто борьба за лучшие каюты на «Титанике», уверен Борисов.

«Это борьба за власть от оппозиционной партии, которая планирует вернуться во власть. Но предлагает ли эта партия что-то рациональное или хоть какой то план спасения? Нет. Во главе этой партии стоит откровенно проамериканский политик Фридрих Мерц. А в планы Штатов не входит спасение Германии», — заключил эксперт.

Напомним, что глава оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц допустил начало битвы между странами ЕС за газ в случае дефицита.

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