Вологда, 11 июля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. В Вологду вернулись сотрудники СОБР Росгвардии по Вологодской области, которые принимали участие в спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области Сотрудник СОБР вернулся со спецоперации

На железнодорожном вокзале героев встречали начальник территориального Управления Росгвардии, полковник полиции Андрей Плотников, сослуживцы и близкие.

«Благодарю вас за верную и доблестную службу, проявленное мужество и героизм. Несмотря на сложные условия, вы с честью выполнили все поставленные задачи. Желаю вам скорейшей реабилитации и возвращения в наш коллектив», — заявил Плотников.

Как сообщало ИА REGNUM, рязанские росгвардейцы вернулись из командировки в Донбасс.