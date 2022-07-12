Москва, , 00:21 — REGNUM В немецкой Партии зеленых действительно присутствуют фанатики, готовые жить без горячей воды ради экологической повестки. Об этом ИА REGNUM 11 июля заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Зеленая энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Партия Зеленых изначально была за меры экономии и сокращения выбросов СО2 — за счет снижения производства, работающего за счет углеводородов. Такая экологическая повестка дня была у немецких зеленых многие десятилетия», — заявил эксперт.

В этой партии очень много искренних экологических фанатиков, которые лучше «будут жить под лопушком и не мыться в угоду очищению климата», пояснил политолог.

«Когда зеленые оказались во власти, то преодолеть инерцию мышления у них сразу не получилось. Они не учли, что из-за их идеалистических мечтаний может пострадать и экономика и население Германии», — заключил политолог.

Напомним, что Германия после начала спецоперации объявила России санкции, и т.ч. в сфере поставок энергоносителей. Вместе с тем, ряд оппозиционных политиков, в частности, Фридрих Мерц заявили о провале политики замещения российского газа.