Москва, 12 июля, 2022, 00:21 — ИА Регнум. В немецкой Партии зеленых действительно присутствуют фанатики, готовые жить без горячей воды ради экологической повестки. Об этом ИА REGNUM 11 июля заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленая энергетика

«Партия зеленых изначально была за меры экономии и сокращения выбросов СО₂ — за счет снижения производства, работающего за счет углеводородов. Такая экологическая повестка дня была у немецких зеленых многие десятилетия», — заявил эксперт.

В этой партии очень много искренних экологических фанатиков, которые лучше «будут жить под лопушком и не мыться в угоду очищению климата», пояснил политолог.

«Когда зеленые оказались во власти, то преодолеть инерцию мышления у них сразу не получилось. Они не учли, что из-за их идеалистических мечтаний могут пострадать и экономика, и население Германии», — заключил политолог.

Напомним, что Германия после начала спецоперации ввела против России санкции, в том числе в сфере поставок энергоносителей. Вместе с тем ряд оппозиционных политиков, в частности Фридрих Мерц, заявили о провале политики замещения российского газа.