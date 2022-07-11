Вашингтон, , 18:29 — REGNUM Советник конгресса США по безопасности Пол Массаро призвал разрешить Украине нанесение ударов по территории России и Белоруссии.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом советник конгресса США по безопасности в Европе Пол Массаро заявил 10 июля на своей странице в Twitter.

«Украине необходимо разрешить наносить удары по военным объектам в оккупированной Белоруссии, оккупированном Крыму и России», — написал Массаро.

Ранее Пол Массаро призвал дать Киеву больше РСЗО HIMARS и дальнобойных ракет, а также заявил, что победа Украины в конфликте с Россией будет полезна для европейских стран и США

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