Москва, , 18:24 — REGNUM Госдума на пленарном заседании 15 июля обсудит законопроекты. направленные на поддержку граждан и экономики в условиях санкционного давления, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

Госдума

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«На нем планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Он обратил внимание на то, что с 4 июля на рассмотрение палаты поступило 42 законопроекта, за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив. Госдума решила не оставлять важные инициативы на осень и оперативно рассмотреть их на внеочередном заседании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, завершающее весеннюю сессию пленарное заседание Госдумы состоялось 6 июля, 7 июля с парламентариями встретился президент России.

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