Чебоксары, 11 июля, 2022, 18:21 — ИА Регнум. В Чувашии идёт формирование добровольческого батальона связи «Атӑл» в период специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины. Установлена выплата для военнослужащих специальной военной операции, сумма единовременной денежной выплаты составит 200 тыс. рублей, сообщает 11 июля пресс-служба главы Чувашии. «Сейчас идет формирование воинского подразделения, батальона связи. Если во время Великой Отечественной войны таковыми были 139-я стрелковая дивизия и 324-я стрелковая дивизия, которые выполняли задачи защиты Отечества, то на сегодняшний день из резервистов формируется такой именной батальон связи. Для того чтобы поддержать семьи добровольцев, которые отправятся служить в российскую армию, в том числе для выполнения задач в области защиты наших интересов на территории Украины, принято решение о выделении единовременно 200 тысяч рублей семьям тех добровольцев», — заявил глава региона Олег Николаев.

Mil.ru Солдаты российской армии

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Он поручил ответственным министерствам и ведомствам в кратчайшие сроки провести всю нормативную работу для того, чтобы довести средства до получателей.

Напомним, 24 июня глава Татарии Рустам Минниханов подписал указ о выплатах добровольцам формируемых в республике именных батальонов контрактников «Алга» и «Тимер», которые отправятся в зону военного конфликта на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM,Чувашия и ДНР подписали соглашения, предусматривающие совместное восстановление разрушенной инфраструктуры.

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