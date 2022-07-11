Москва, 12 июля, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Германия может зимой запустить «Северный поток — 2». Об этом ИА REGNUM 11 июля заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

diligentia.net.in Добыча газа

«В Германии обострится подковёрная борьба за энергоресурсы внутри ЕС. Но, уверен, ЕС придется договариваться с Россией. Какими путями и каким образом — пока не очень ясно», — заявил эксперт.

«Думаю, что зимой может быть дано временное разрешение на функционирование трубопровода «Северный поток — 2», — допустил Борисов.

«Ситуация с нехваткой газа была понятна изначально для всех профессионалов-энергетиков. И ни для кого, кроме «Партии Зеленых» в правительстве ФРГ и для самого канцлера, это секретом не было», — заключил политолог.

Напомним, что депутат бундестага от ХДС Торстен Фрай заявил о полном провале плана Роберта Хабека по замене российского газа.