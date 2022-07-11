Вашингтон, , 18:52 — REGNUM В американском городе Бетесда, штат Мэриленд, три церкви были повреждены вандалами, а две из них были подожжены, сообщает 11 июля Washington Post.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Полиция считает, что все три инцидента связаны между собой.

«Сейчас мы не можем сказать однозначно, но судя по географии, по времени суток и по тому факту, что три церкви находятся относительно близко друг к другу, мы не исключаем связанный акт вандализма… Это лишь один из кусочков головоломки, которую мы пытаемся сложить», — сообщил представитель полиции.

Напомним, что в США растет число случаев вандализма со стороны сторонников абортов после того, как Верховный суд отменил постановление от 1973 года, которое делало операции по прерыванию беременности законными на федеральном уровне.

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