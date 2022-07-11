Ноттингем, Великобритания, , 18:16 — REGNUM Сегодня, 11 июля, «Ноттингем Форест» объявил о выкупе контракта 21-летнего флангового атакующего защитника «Ливерпуля» и сборной Уэльса Неко Уильямса. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Соглашение Неко Уильямса с «Ноттингем Форест» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Неко Уильямс, выступая за «Фулхэм» на правах аренды, принял участие в четырнадцати турах Чемпионшипа 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.