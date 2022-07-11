Копенгаген, , 18:16 — REGNUM Июньские показатели инфляции в Дании дошли до рекордных показателей, сообщает 11 июля статистическое управление королевства.

Дания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечено, что впервые с 1983 года месячная инфляция составила 8,2% по сравнению с июнем 2021 года.

Майские показатели инфляции были отмечены на уровне 7,4%.

Напомним, в 1983 году годовой прирост индекса потребительских цен составил в Дании 8,7%.

В королевстве фиксируется рост цен на продовольствие, а также тарифов на электричество и газоснабжение.

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