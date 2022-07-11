Москва, 11 июля, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Борьба европейских государств между собой за газ в случае его дефицита вполне реальна. Об этом ИА REGNUM 11 июля заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Harald Dettenborn Фридрих Мерц

«Битва бульдогов под ковром — я бы так называл это. На словах все будут за европейскую солидарность, а на деле нет. Эта проблема реальна», — заявил эксперт.

По словам политолога, при этом надо ещё учитывать эгоцентричную сущность элит в странах ЕС, особенно в ФРГ.

От стабильного снабжения предприятий и населения зависит лояльность частично уже скептично настроенного немецкого общества к самой элите. Поэтому «элита ФРГ будет любой ценой пытаться хапнуть» столько энергоресурсов, сколько возможно, уверен Борисов.

«Европейская солидарность» существует в этом контексте только на словах. Своя рубашка ближе к телу», — заключил эксперт.

Напомним, что лидер оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что дефицит газа в Европе может спровоцировать «битву за распределение» газа среди европейских стран.