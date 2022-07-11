Ярославль, , 18:29 — REGNUM Владельцы кикшерингов в Ярославле продолжают выставлять свою технику в центре города, несмотря за запреты городских властей. Об этом на заседании комиссии муниципалитета города по экономике рассказал глава администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

Парковка самокатов в Ярославле Ярославское отделение ОНФ

Ранее власти начали изымать электросамокаты с парковок на нижнем ярусе Стрелки в Кировском районе города. Но техника появляется там снова. В мэрии считают, что все парковки самокатов в городе сейчас незаконны.

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Рейды проводят силами районных администраций и сотрудников МБУ «Горзеленхозстрой».

«Мы за неделю порядка 80 самокатов эвакуировали. Работа это нелегкая, требует больших человеческих ресурсов и времени. Каждый самокат необходимо описать, составить на него акт и направить. В первый заход мы «обкатали» 4 самоката, потом 36, сейчас 48. На этой неделе мы также планируем эти мероприятия. Мы пытаемся хотя бы одну точку освободить. Хотя с этой точки мы освобождаем-освобождаем, а там появляются все новые и новые. Отрабатываем Стрелку. Хотя есть желание убрать от «Ауры», от других мест, но мы сейчас пытаемся Стрелку освободить», — сообщил Александр Трудоношин.

При этом не все собственники забирают «арестованные» самокаты.

«За самокатами обращаются, но не активно. Потому что предпринимателям приходится платить. Эвакуация и одни сутки содержания одного самоката стоят 3,5 тысячи рублей. Так что обращаются, но одновременно с этим готовятся также к судам. За неделю мы много всего наслушались. Но то, что они саботируют легальную деятельность, то это налицо», — заявил чиновник.

28 июля в Ярославле должен пройти аукцион по аренде парковочных мест для размещения электросамокатов. Если он состоится, то предприниматели смогут разместить свою технику на специально отведённых мэрией участках. С точки зрения городских властей уже легально. При этом в управлении потребительского рынка не дают гарантий, что пять фирм, занимающихся прокатом самокатов в Ярославле, подадут заявки на участие в аукционе.

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