Владельцы прокатов электросамокатов собираются судиться с мэрией Ярославля
Ярославль, 11 июля, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Владельцы кикшерингов в Ярославле продолжают выставлять свою технику в центре города, несмотря за запреты городских властей. Об этом на заседании комиссии муниципалитета города по экономике рассказал глава администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.
Ранее власти начали изымать электросамокаты с парковок на нижнем ярусе Стрелки в Кировском районе города. Но техника появляется там снова. В мэрии считают, что все парковки самокатов в городе сейчас незаконны.
Читайте также: Власти Ярославля начали убирать с улиц электросамокаты
Рейды проводят силами районных администраций и сотрудников МБУ «Горзеленхозстрой».
При этом не все собственники забирают «арестованные» самокаты.
28 июля в Ярославле должен пройти аукцион по аренде парковочных мест для размещения электросамокатов. Если он состоится, то предприниматели смогут разместить свою технику на специально отведённых мэрией участках. С точки зрения городских властей уже легально. При этом в управлении потребительского рынка не дают гарантий, что пять фирм, занимающихся прокатом самокатов в Ярославле, подадут заявки на участие в аукционе.