Москва, , 18:08 — REGNUM Китайское правительство почти наверняка сможет урегулировать рост потребительских цен, который ускорился до максимума с июля 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рост потребительских цен в Китае отражает тренды глобальной инфляции и усилился на фоне пандемии и текущих событий, — сказала Воронкова. — Цены повысились практически на все категории и на потребительском рынке, и в промышленной сфере. В то же время уровень годовой инфляции укладывается в прогнозы I квартала — 3% в годовом измерении. Механизмы финансового управления в Китае, в том числе административного характера, внутренний потенциал энергетического сектора, в первую очередь угольной отрасли, почти наверняка позволят китайскому правительству урегулировать рост цен в стране».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, китайские производители ощутили снижение спроса на потребительские товары.

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