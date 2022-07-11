Вашингтон, 11 июля, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден подвергся критике в социальных сетях за пост на его странице в Twitter, в котором он обвинил республиканцев в экономических проблемах страны. Об этом 11 июля сообщает Fox News.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«Республиканцы только и делают, что препятствуют нашим усилиям по борьбе с ростом цен на бензин, снижению цен на продукты питания, снижению расходов на здравоохранение и снижению стоимости ваших рецептурных лекарств. Это неправильно. И именно поэтому эти выборы будут чертовски важными», — написал Байден.

Однако президент сразу же подвергся бурной критике за свои комментарии. Пользователи сети напомнили ему напомнили, что во время предвыборной кампании он говорил совсем иначе.

«Трудно поверить, что это приходится говорить, но в отличие от этого президента, я буду делать свою работу и брать на себя ответственность. Я не буду обвинять других. И я никогда не забуду, что эта работа не ради меня — она ради вас», — писал Байден 4 июня 2020 года.