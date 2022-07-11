Москва, , 18:07 — REGNUM В России не следует ждать снижения стоимости вторичного жилья больше чем на 8-10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что стоимость вторичного жилья РФ снизилась на 4%.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Основная причина снижения цен на жилье — коррекция ранее подорожавшего жилья на фоне стремительного роста иностранной валюты и потребительских цен, — сказал Сафонов. — Кроме того, ограничение потребительского спроса также давит на рынок недвижимости. Не следует ожидать падения стоимости цен на жилье выше 8-10%, поскольку владельцы предпочтут занять выжидательную позицию. Скорее всего, мы увидим стабилизацию цен на недвижимость».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Захарова спрогнозировала, что в июле 2022 года в РФ уже не будет такого бурного роста выдачи ипотечных кредитов, который имел место в июне.

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