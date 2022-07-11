Москва, 11 июля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. В России не следует ждать снижения стоимости вторичного жилья больше чем на 8–10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что стоимость вторичного жилья РФ снизилась на 4%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Основная причина снижения цен на жилье — коррекция ранее подорожавшего жилья на фоне стремительного роста иностранной валюты и потребительских цен, — сказал Сафонов. — Кроме того, ограничение потребительского спроса также давит на рынок недвижимости. Не следует ожидать падения стоимости цен на жилье выше 8–10%, поскольку владельцы предпочтут занять выжидательную позицию. Скорее всего, мы увидим стабилизацию цен на недвижимость».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Захарова спрогнозировала, что в июле 2022 года в РФ уже не будет такого бурного роста выдачи ипотечных кредитов, который имел место в июне.