Москва, , 18:05 — REGNUM Санкции, введенные против России, стали косвенной причиной разгона инфляции в мире, особенно в еврозоне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала высказывание главы французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о том, что антироссийские санкции нанесли Франции больше вреда, чем РФ.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Марин Ле Пен является представителем оппозиционной партии действующей власти во Франции, — сказала Скрыль. — Поэтому она ищет любые причины и факты, которые дискредитируют нынешнее французское правительство. Результаты санкционного давления на Россию лишь отчасти соответствуют с целями его инициаторов. Санкции стали косвенной причиной разгона инфляции в мире, особенно в еврозоне. Франция, в отличие от Германии, не столь сильно зависит от поставок энергоресурсов из России, но поскольку французская экономика плотно вплетена в европейскую, инфляционные процессы дестабилизируют и ее».

Помимо этого, как отметила Скрыль, из-за действия санкций французские компании потеряли российский рынок.

«Может, доля российского рынка в общем масштабе мировой экономики и не велика, но точно можно сказать, что поступления, которые получали европейцы от реализации продукции российскому потребителю, были сверхприбыльны», — уточнила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что в ситуации с санкционным давлением на РФ ЕС не сумеет перейти от потерь к выигрышам.